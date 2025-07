Convite de Ronaldo era irrecusável para Jesus, que fala a mesma língua de Cristiano

"A motivação vai ser grande. Vou tentar que o Al Nassr, que é um dos melhores clubes da Arábia Saudita, possa ganhar títulos. O Ronaldo é um jogador que ganhou sempre tudo onde jogou. Ainda não ganhou na Arábia Saudita. Vou ver se o ajudo”, afirmou Jorge Jesus.

O treinador falava aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, de onde vai partir para Riade, para o regresso ao campeonato saudita, após o convite de Ronaldo.

"Sem o convite dele de certeza que não estaria lá", atirou Jesus, de 70 anos.

A convivência com o avançado internacional português, de 40, vai ser, segundo o treinador, facilitada pela partilha de objetivos: "Falamos a mesma língua, é tudo fácil. Não podia recusar o desafio que o Cristiano me fez".

Jorge Jesus, que deixou o Al Hilal em maio, vai regressar à Arábia Saudita, com “um acordo verbal” para assumir durante a época 2025/26 o comando técnico do Al Nassr, terceiro classificado do último campeonato, que não vence desde 2018/19.

“Fui sempre bem tratado [no Al Hilal], não tenho razão de queixa. A vida de um treinador é assim. Volto para o rival [Al Nassr]. Foi a mesma coisa de ter saído do Benfica para o Sporting. Adoro estar na Arábia Saudita, é o país do futuro, no futebol e não só. É com muito prazer que vamos voltar. Sempre fui muito feliz. Ganhei sempre e agora vou tentar fazê-lo novamente”, rematou

Esta foi também a primeira vez que Jesus assumiu ter tido a oportunidade para comandar a seleção brasileira, cargo entretanto ocupado pelo italiano Carlo Ancelotti.

“O ano passado errei ao não aceitar o projeto da seleção do Brasil. Não quis ir porque estava de corpo e alma no Al Hilal”, lamentou.

Jesus vai ser o quinto treinador e o segundo português a treinar o Al Nassr desde a chegada de Ronaldo, em 30 de dezembro de 2022, depois do francês Rudi Garcia, do croata Dinko Jelicic, de Luís Castro e do italiano Stefano Pioli.