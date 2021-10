Meca prepara-se para segunda peregrinação anual durante a pandemia

Trata-se do segundo ano que o reino limita o número de peregrinos e apenas permite a realização do ‘haje’ – de 18 a 23 de julho - aos residentes no país, que este ano terão ainda de ter a vacinação completa.

Antes do aparecimento do coronavírus, o país recebia nesta altura cerca de dois milhões de fiéis de todo o mundo.

O governador de Meca e responsável pelo comité organizador do evento religioso, Khalid al-Faisal, visitou na segunda-feira os recintos religiosos, onde “a tecnologia é utilizada para servir os peregrinos”, segundo media locais, citados pela agência noticiosa espanhola EFE.

Dispositivos de desinfeção, portas de controlo e acessos “inteligentes” para garantir a distância de segurança foram instalados no percurso da peregrinação e no recinto da Kaaba (cubo em árabe, o edifício sagrado em torno do qual circulam os peregrinos), na Grande Mesquita.

Nestas instalações e na mesquita do profeta Maomé, na cidade de Medina, utilizam-se robôs esterilizadores e outros para distribuir água sem contacto.

Pela primeira vez no ‘haje’, cada peregrino terá um “cartão inteligente”, com informações sobre o seu estado de saúde e local de alojamento.

Para evitar aglomerações, existem quatro centros nos arredores de Meca para receber os fiéis quando chegam à cidade e organizar o seu transporte em autocarros para os hotéis junto à Grande Mesquita.

Segundo a agência de notícias saudita, SPA, “foram preparadas mais de um milhão de refeições” e cada peregrino será servido no seu quarto para evitar concentrações nos restaurantes.

O ‘haje’, que o ano passado apenas foi permitido a mil pessoas, é um dos cinco pilares do islão, obrigatório pelo menos uma vez na vida para todos os muçulmanos com capacidade económica e física.