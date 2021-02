A iniciativa, dirigida a amadores e profissionais, pretende dotar os participantes de competências que lhes permitam captar ambientes em movimento e com diferentes desafios ao nível da luminosidade, adianta nota da Direção Regional da Cultura.





As inscrições para a MasterClass têm um custo de 50 euros e decorrem até ao dia 4 de março, sendo feitas através do número 295 401 000 ou pelo e-mail parcomunicacao.bparlsr@azores.gov.pt, com indicação do nome e contacto.