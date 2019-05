MAS admite que seria "bastante difícil" eleger eurodeputado

As mais lidas

Nas eleições europeias de 2014 o MAS obteve 12.442 votos, correspondentes a 0,38% do total.

Com 18 freguesias por apurar, o MAS tinha 6.421 votos, que representam 0,20% do total apurado, e era a 17.ª força política mais votada das 17 que participaram nas eleições europeias.

O responsável do MAS relevou, no entanto, que "a campanha correu até bem", mas que "o resultado não retrata, nem espelha isso".

"Seria um tiro muito no escuro", afirmou Vasco Santos.

No entanto, o cabeça de lista do MAS admitiu que, "independentemente" da cobertura jornalística, o partido não estava "à espera" de conseguir um mandato para o Parlamento Europeu.

O cabeça de lista do Movimento Alternativa Socialista (MAS) às eleições europeias, Vasco Santos, admitiu que seria "bastante difícil" eleger um eurodeputado, considerando que a "cobertura jornalística" não ajudou o resultado do partido.

