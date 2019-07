"Más acessibilidades põem em risco a economia do Pico e do Triângulo"

Depois de já ter intervindo sobre o assunto no plenário açoriano, o social democrata diz, citado em comunicado, que "perante os problemas de regularidade, fiabilidade, disponibilidade, e até de pontualidade das ligações aéreas entre as ilhas do Pico e do Faial, com o exterior da região, há o risco de menos resultados económicos na área do turismo, além de um mau serviço aos residentes".





"Podemos estar a hipotecar o nosso destino, pois ninguém gosta de viver, em tempo de férias, com incertezas logísticas, angustias e imprevistos", alerta Marco Costa, ciente de que "este é um sinal negativo aos investidores locais e externos, que gostariam de olhar para o Pico e para Triângulo com otimismo".





De acordo com o deputado "o PS e o Governo já não escondem as suas dificuldades e os seus incómodos, porque a SATA, que é de todos os açorianos, está a servir pior os açorianos do que as companhias do exterior".







"É por essas mesmas evidências que o Governo Regional, através da Senhora Secretária Regional dos Transportes, deixou a sua mensagem de alerta, deixando claro que era bom que viesse a TAP ou outra qualquer companhia”, lembra.





A finalizar, Marco Costa questiona: "O que andou a fazer o governo, durante todo este tempo, sem nunca ter trabalhado um assunto tão importante junto das possíveis parcerias, dadas as claras dificuldades da SATA em responder ao Pico e ao Triângulo?".