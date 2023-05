Martínez diz respeitar decisão de João Mário e assume que jogador estava convocado

“Temos de respeitar o João Mário. É um jogador de um profissionalismo exemplar, com um caráter muito positivo no grupo. É uma decisão pessoal. Temos de respeitar e guardar as memórias. É um campeão europeu”, afirmou Roberto Martínez, na conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados para os jogos com Bósnia e Islândia, de apuramento para o Euro2024.

No domingo, uma dia antes do técnico espanhol anunciar as escolhas para os próximos jogos do Grupo J, João Mário, aos 30 anos, anunciou a sua retirada da seleção nacional, horas depois de se sagrar campeão nacional com o Benfica.

“Não há conflito nenhum. O estágio de março foi bom, com ambiente positivo. Não acho que seja uma situação negativa, é uma situação natural que acontece de uma decisão pessoal. O João ia ser convocado, mas ligou à direção da Federação Portuguesa de Futebol a anunciar a sua decisão. Não falou comigo ainda, mas vou falar com ele”, referiu o técnico de 49 anos.

Sobre a possível retirada de mais jogadores, Martínez mostrou-se despreocupado e reforçou que a decisão de João Mário foi “pessoal”.

“Não há problema na seleção. A saída do João Mário foi uma decisão dele e só dele. Temos de respeitar”, disse.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das ‘quinas’ lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024.