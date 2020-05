Mark Silveira ouvido pelos deputados a propósito do Furacão Lorenzo

Na audição, Mark Silveira lembrou que “felizmente o concelho não teve danos significativos, exceção feita a algumas telhas danificadas em habitações particulares que foram repostas pelos funcionários do municípi", disse citado em nota.



Em termos de estruturas públicas, Mark Silveira salientou que a única afetada foi a cobertura do edifício 2 da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, destinado ao ensino Pré-Escolar e 1º ciclo, com danos a rondar os 12 mil euros, que foram de imediato assumidos pela Câmara.

Sobre os preparativos da Proteção Civil para fazer face ao furacão, o autarca classificou de exemplar a atuação das diferentes entidades, com especial destaque para a “excelente relação, contactos atempados, necessários e suficientes para que todos tivessem à mão as ferramentas possíveis para remediar e atender ao que seria de remediar”.

Mark Silveira sublinhou, ainda, a cooperação entre dos três presidentes de câmara da ilha do Pico que reuniram com o vice-presidente do Governo Regional para apresentar um primeiro esboço dos levantamentos efetuados pelas autarquias, acrescentando que “anteriormente existiram contactos dos departamentos do Governo Regional com os municípios para serem dadas orientações e diretrizes relativamente à execução dos levantamentos dos estragos”.



O autarca de São Roque do Pico destacou igualmente a “solidariedade” do Governo da República ao comprometer-se com a comparticipação de 85% dos estragos.