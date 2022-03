Marítimo com uma “vontade muito grande de vencer” Santa Clara

Na conferência de antevisão ao encontro entre Marítimo e Santa Clara, agendado para sábado no Funchal, o técnico de 38 anos revelou que o emblema ‘verde rubro’ irá abordar a partida “com uma vontade muito grande de vencer, à semelhança do último embate e do que se seguir a este”.

Os ‘leões do Almirante Reis’ pontuaram nos dois encontros sob as ordens de Vasco Seabra, que sucedeu a Julio Velázquez no comando técnico.

Na última ronda empataram no Bessa (1-1), tendo vencido pela primeira vez em casa frente ao Paços de Ferreira, por 2-0, na jornada anterior.

“Mais do que aquilo que fizemos nestes dois jogos é aquilo que nós queremos fazer com consistência, porque temos de ganhar de forma regular. É a única forma que nós temos para que o Marítimo cresça”, reforçou o líder dos ‘leões’ da Madeira.

Vasco Seabra realçou ainda o “otimismo contagiante” do plantel após a mudança de ciclo. Quando o técnico português assumiu o comando técnico a equipa não vencia há nove jogos e encontrava-se na penúltima posição da tabela classificativa.

“Independentemente de aquilo que acontecer no jogo, nós temos é de continuar no processo, consolidando e sendo fortes naquilo que são as nossas crenças”, destacou o treinador ‘verde rubro’.

Sobre o adversário que se segue, o ‘timoneiro’ maritimista descreveu como uma equipa “bem treinada e desafiante”, liderada por “um bom técnico que já conseguiu implementar aquilo que pretende para a equipa”.

“É importante sabermos que vamos ter um adversário competitivo, mas volto a reforçar que, independentemente de quem vai jogar contra nós, a diferença é que somos nós que vamos lá estar, portanto, temos de ser nós a mostrar que queremos conquistar as coisas, ninguém nos vai dar nada”, frisou.

Fora das opções de Vasco Seabra para a receção aos ‘encarnados’ dos Açores está o defesa Zainadine, expulso no último encontro frente ao Boavista por acumulação de amarelos.

“Se não está, vai estar outro e tenho a certeza que quem vai entrar, vai entrar com confiança e serenidade”, afirmou, enfatizando que estas situações criam “oportunidades para outros jogadores jogarem”, sublinhando ainda que, “neste momento, todos demonstram capacidade” para assumir uma posição em campo.

No papel de anfitrião, o Marítimo, 12.ª classificado, com 11 pontos, defronta o Santa Clara, que se encontra na 16.ª posição, com menos um ponto, no sábado, às 14h30 (hora dos Açores), no Estádio dos Barreiros.