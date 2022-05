Depois de vários avanços e recuos na ‘novela’ Mário Silva, eis a confirmação da continuidade do técnico.

O presidente da SAD do Santa Clara, Ismail Uzun, confirmou ao Açoriano Oriental, horas antes do anúncio oficial, que o treinador de 45 anos vai continuar no emblema açoriano.

No fim do jogo da última jornada do campeonato com o Sporting, Mário Silva acusou a administração de não ter cumprido com o prazo que tinha estabelecido para acionar a cláusula que permitia ao técnico continuar por mais uma temporada. Isto depois de, em várias conferências de imprensa, Mário Silva ter garantido que o acordo estava preso por detalhes.

A SAD foi adiando a formalização da renovação e, na ‘flash-interview’ após a partida com os leões, Silva atirou: “Foram adiando de dia para dia e saíram notícias de novos investidores, que tinham como objetivo trazer um novo treinador.Eu honrei com a minha palavra”, vincou.

Poucos dias após a derrota em Alvalade por 4-0, chega a confirmação de que não só Mário Silva continua (não por mais uma temporada, mas sim duas) estando já, inclusive, a preparar a temporada 2022/2023.

Vários jogadores do Santa Clara saíram em defesa do técnico após a goleada com o Sporting. O médio Lincoln apelou à permanência de Mário Silva.

Ismail Uzun revelou ao Açoriano Oriental que a continuidade de Tiago Sousa, treinador-adjunto, é neste momento a sua grande dúvida.

Sabe o nosso jornal que Mário Silva tinha interesse de outros clubes. No entanto, a prioridade sempre foi continuar nos Açores, o que agora veio a concretizar-se.