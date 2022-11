Mário Silva quer equipa ambiciosa para ganhar

O treinador do Santa Clara quer a sua equipa a atuar a uma nível bastante elevado para alcançar os primeiros pontos na presente edição da Taça da Liga.



Decorridas duas jornadas da competição, os encarnados de Ponta Delgada ocupam o quinto e último lugar do Grupo G sem qualquer ponto conquistado, ao passo que o adversário da terceira jornada, a Oliveirense, é quarto com um ponto.



“Esperamos conseguir estar a um nível bom, a um nível que nos permita controlar o jogo e a um nível que nos permita vencer o jogo, que é esse o nosso objetivo”, salientou o técnico em declarações disponibilizadas pelo Departamento de Comunicação do Santa Clara.



Mário Silva recordou, uma vez mais, que vai voltar a operar mexidas na equipa no sentido de dar minutos de jogo aos atletas menos utilizados e espera que “jogue quem jogar, temos de manter um bom nível exibicional e temos que ser muito ambiciosos com o objetivo claro de conquistar os três pontos”, vincou uma vez mais o técnico da equipa açoriana.



“Jogo importante”

Embora com menos um jogo no Grupo G, o Santa Clara está a cinco de distância do Leixões, o líder, e tem mais três jogos pela frente para poder galgar posições e terminar em primeiro, já que o vencedor de cada poule tem qualificação garantida para os quartos de final da prova.



Nesse sentido, Mário Silva classificou a partida com o conjunto de Oliveira de Azeméis como sendo “um jogo importante”, até porque a vitória permitirá saltar para o segundo lugar, com três pontos. Todavia, o treinador voltou a recordar também as dificuldades que serão esperadas na partida.



“Sabemos das dificuldades que têm sido criadas pelas equipas da II Liga às equipas da I Liga. O nível de motivação é elevadíssimo para quem está numa divisão inferior e joga com uma equipa que está numa divisão superior. Não podemos deixar que isso seja realidade. Nunca podemos permitir que a motivação do adversário seja maior que a nossa, seja em que circunstância for”, enfatizou Mário Silva, que lançou um novo desafio aos seus jogadores na sequência do que ocorreu no último encontro da Taça da Liga: “Já ganhámos em igualdade numérica, já ganhámos em superioridade numérica e nunca ganhamos em inferioridade. Um novo desafio para nós será conseguir ganhar” com menos elementos em campo que o adversário.



O encontro entre o Santa Clara e a Oliveirense, da terceira jornada do Grupo G da Taça da Liga, tem pontapé de saída agendado para as 19h45 de hoje, no Estádio de São Miguel. Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém, é o juiz da partida.