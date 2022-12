Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o GilVicente, Mário Silva foi confrontado com a notícia avançada ontem pelo jornal OJogo, que aponta à existência de divergências entre os jogadores que estão há mais anos no Santa Clara e aqueles que chegaram no início da temporada para reforçar a equipa.

“Não faço comentários. Da minha parte e do grupo de trabalho estamos focados no jogo com o Gil Vicente”, referiu o técnico, depois de lhe ter sido, também, pedido um comentário sobre o facto de certos jogadores poderem estar a ser beneficiados pela SAD em detrimento de outros, uma vez que, de acordo com o referido jornal, alguns jovens brasileiros não foram punidos pelo Conselho de Administração por saídas noturnas.

A mesma publicação reforça que a falta de atitude competitiva de certos jogadores não tem sido vista com bons olhos por parte dos elementos mais experientes que compõem o plantel encarnado.

Recorde-se que Mário Silva, em momentos anteriores, já tinha apontado o dedo à falta de atitude competitiva dos jogadores, nomeadamente antes do encontro com o Sporting, para o campeonato.

Após este jogo, que terminou com uma derrota por 1-2, no Estádio de São Miguel, em outubro, Silva mostrou-se satisfeito com o rendimento dos atletas, mas alertou que o empenho demonstrado frente aos leões teria de ser transportado para os outros jogos e não só frente às equipas consideradas ‘grandes’.

O treinador de 45 anos, que falava durante a antevisão ao encontro com os gilistas, agendado para as 16h00 de amanhã, vincou mais uma vez que é importante que sejam retiradas ilações acerca dos últimos quatro jogos para a Taça daLiga.