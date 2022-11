O treinador do Santa Clara destacou a estabilidade emocional da equipa evidenciada no jogo de segunda-feira, frente ao Estoril, principalmente quando os encarnados de Ponta Delgada estiveram em desvantagem no marcador.



Lea Siliki, aos 18 minutos, deu vantagem aos canarinhos, mas o Santa Clara deu a volta ao marcador com golos de Tassano (23’), Matheus Babi (43’) e Boateng (70’).



“A equipa sofreu um golo a jogar em casa num jogo em que necessitávamos muito de ganhar e não se descontrolou. Esteve emocionalmente estável e personalizada”, realçou o técnico no final da partida que encerrou a 13.ª jornada da I Liga, a última antes do arranque do Mundial, prova que vai ter início no próximo domingo no Qatar.



Mário Silva admitiu que nos 45 minutos o Santa Clara não fez “um jogo com a qualidade que desejávamos”, em parte devido ao adversário que se apresentou “organizado, com qualidade e a querer posse de bola, o que nos dificultou bastante”, notou.

Ainda assim, o Santa Clara deu “a volta ao resultado” e o triunfo tem, de acordo com Mário Silva, uma importância que vai muito além da conquista dos três pontos: “Não é só a vitória, mas a vitória da forma como ela aconteceu. Foi importante antes dessa paragem. Era muito importante para nós vencer depois de tantas dificuldades que passámos este ano. Estamos há quatro jogos sem perder e quatro jogos com um grau de dificuldade elevada”, rematou o técnico, aludindo aos jogos com o Vizela, FC Porto, Chaves e Estoril.