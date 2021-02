A Associação de Ciclismo dos Açores (ACA)vai a eleições no próximo dia 6 de março e, na véspera da data-limite da apresentação de candidaturas, Mário Miguel Marques (50 anos) encabeça a única lista a suceder a Jorge Medeiros, que preside a associação desde a sua fundação (2008).

Professor de Educação Física na Escola Básica Integrada de Água de Pau e ciclista na equipa Seg-mento Bike Team - GDSVF, Mário Miguel Marques candidata-se com a ideia de “continuidade, consolidação e inovação para o futuro do ciclismo nos Açores”, segundo se lê na Carta de Princípios enviada ao presidente da Mesa da Assembleia.

“A minha candidatura baseia-se nos compromissos que um grupo de pessoas conseguirão fazer em prol do desenvolvimento da formação, da consolidação da modalidade e do prazer do ciclista”, afirma, acrescentando que “após 12 meses de pandemia, confinamentos e incertezas (...) este é um momento em que precisamos de dar tudo”.

Prometendo ser um elemento de “união e convergência”, Mário Miguel Marques assume uma candidatura “independente mas abrangente”, para dar continuidade “à evolução do ciclismo nos Açores, numa ‘luta’ que se espera comum a todos”.

Ainda a finalizar os elementos que constituirão os órgãos sociais da ACA para o próximo quadriénio (2021-2024), o candidato quer “continuar a valorizar o ciclismo, o respeitopela modalidade e pelo atleta. Pretendemos dar o melhor de nós, numa postura de proximidade, envolvimento e de escuta”.

A Assembleia Geral Eleitoral da Associação de Ciclismo dos Açores está marcada para o próximo dia 6 de março, sendo que as listas devem ser apresentadas até sete dias antes, ou seja, dia 27 de fevereiro, sábado. As assembleias de voto, nos termos regulamentares, funcionarão nas três ilhas onde a Associação de Ciclismo dos Açores tem representação oficial, entre as 14h00 e as 16h00.

Segundo confirmou o Açoriano Oriental junto do presidente da mesa da assembleia, Francisco Carreiro, apenas a lista liderada por Mário Miguel Marques apresentou a sua candidatura às eleições. O atual presidente Jorge Medeiros, em funções desde desde o arranque da ACA, ou seja, desde 2008, vai colocar um ponto final aos 12 anos à frente do ciclismo açoriano.