Mário Jorge Reis vai "trabalhar em prol do futuro de Santa Maria"

Na apresentação da sua candidatura à autarquia, o Mário Jorge Reis, fixou “um compromisso eleitoral de união, estabilidade e responsabilidade”, frisando, citado em nota, que lidera uma equipa “com um projeto ambicioso e equilibrado”, e assumiu que vai “respeitar e dar continuidade às iniciativas em curso pelo atual executivo camarário”.



“Pretendemos discutir publicamente assuntos de relevante e extremo interesse para a ilha, chegando a um equilíbrio entre as várias opiniões e pensamentos”, assegurou o candidato, pois só “unidos como uma família coesa e forte podemos, em conjunto, alcançar os nossos objetivos”.



O social democrata considerou “fulcral” solidificar o trabalho e a relação com todas as juntas de freguesia, “que assumem um papel de extrema importância na primeira linha da resolução dos problemas das nossas comunidades”, mostrando, ainda, preocupação com o futuro “dos nossos jovens, as condições da população ativa e contribuinte, o bem-estar dos nossos idosos, a quem queremos oferecer inclusão e capacitação, num claro investimento nas pessoas”.



Mário Jorge Reis lembrou que “os próximos quatro anos exigem projetos eficientes, que possam solucionar as necessidades reais dos marienses nas diversas áreas. No emprego, na habitação, na educação, na cultura, no turismo, na solidariedade social e no ambiente”.



Por seu turno, o presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, que marcou presença na sessão de apresentação da candidatura de Mário Jorge Reis, referiu, na mesma nota, a 'pluralidade' da candidatura a Vila do Porto, lembrando “a união de esforços” das forças partidárias que agora governam a Região.