Marinha acompanha navio à deriva nos Açores

De acordo com comunicado, o navio da Marinha Portuguesa foi enviado para o local pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada no sentido de garantir que o "Ponte da Barca" se encontrava acompanhado para prestar algum apoio se necessário.

O NRP Sines, atualmente em missão na Zona Marítima dos Açores, acompanhou, na madrugada desta terça-feira, o navio mercante "Ponte da Barca", que ficou à deriva com uma avaria no motor, a Este da ilha de São Jorge.

