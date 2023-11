Mariana Mortágua diz que Montenegro vai ter dificuldade em “falar aos adultos”

A líder bloquista reagiu através das redes sociais ao discurso do presidente do PSD, Luís Montenegro, na abertura do 41.º Congresso social-democrata, quando considerou que a geringonça foi "uma versão moderna" do 'gonçalvismo', que tem "o seu mais fanático defensor" em Pedro Nuno Santos, juntamente com a "Cinderela" Mariana Mortágua.

“Da abertura do congresso do PSD não ficou nada. A imaginação de Montenegro não passa das princesas de antigamente, vai ser-lhe difícil falar aos adultos”, criticou a coordenadora do BE.

Luís Montenegro associou Pedro Nuno Santos - candidato à liderança do PS, e que, se vencer as eleições internas socialistas liderará o partido nas legislativas de março - ao antigo primeiro-ministro Vasco Gonçalves, próximo do PCP, e chefe dos II, III, IV e V Governos Provisórios.

A nacionalização da banca e dos seguros, a par da aceleração da Reforma Agrária, foram decisões emblemáticas do chamado “gonçalvismo”, ainda hoje associado, para as forças de direita, à extrema-esquerda.

Disse Montenegro que o "mais fanático defensor" do "gonçalvismo" se chama "camarada Pedro e tem uma Cinderela chamada camarada Mortágua".