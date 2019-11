Mares dos Açores e da Madeira são ‘estradas’ para o tráfico de cocaína

Os mares dos Açores e da Madeira fazem parte das rotas que os traficantes utilizam para fazer chegar à Europa toneladas de cocaína provenientes da América do Sul, principalmente do Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru. Apesar de as duas regiões autónomas portugueses estarem a perder importância como áreas de trânsito para as máfias, as suas águas são ainda utilizadas por muitas embarcações que transportam a segunda droga mais utilizada no continente europeu: em 2017 o mercado ilegal relacionado com este estupefaciente movimentou 9.1 mil milhões de euros. A canábis, a mais consumida, terá gerado 11.6 mil milhões de euros.





