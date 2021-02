Marco Galinha eleito presidente do Conselho de Administração da Global Media

"Os acionistas da Global Media Group SA reuniram-se em assembleia-geral ordinária para a eleição dos seus corpos sociais para o quadriénio 2021/2024", tendo sido "eleito por unanimidade o novo Conselho de Administração da sociedade que será liderado por Marco Belo Galinha, que foi eleito presidente do Conselho de Administração", lê-se no documento.

O novo presidente do Conselho de Administração da Global Media Group, que é acionista da dona do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, entre outros títulos, é também presidente executivo e do Conselho de Administração da 'holding' empresarial Grupo Bel, que fundou em 2001.

A equipa do Conselho de Administração é composta "por mais dois vogais com funções executivas: Domingos Portela de Andrade e Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro, "bem como os vogais sem funções executivas: António Manuel Frade Saraiva, João Pedro Alves Ventura Silva Rodrigues, José Pedro Carvalho Reis Soeiro, Kevin King Lun Ho, Philip Manuel Eusébio Yip, Rui Fernando Baptista Moura, Maria Inês Cardoso e Rosália Maria Amorim Rosa Ferreira Lopes".

Na assembleia-geral foram também eleitos os membros do Conselho Fiscal, que terá "como presidente Maria Matilde da Costa Lavouras Francisco, e como vogais António Guilherme Rodrigues Frutuoso de Melo, Tiago Licínio da Costa Romeiro da Rocha e Luis Miguel Dantas (suplente)".

Após a nomeação da administração, o órgão elegeu a nova Comissão Executiva, "que terá a responsabilidade da gestão corrente de todo o negócio do grupo".

A Comissão Executiva é composta por Domingos de Andrade e Guilherme Pinheiro.

"Afonso Camões passará a exercer funções de secretário-geral do Global Media Group", lê-se o documento.