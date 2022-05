Marco é o recordista de presenças na I Liga

O guarda-redes Marco Pereira tornou-se, na época de 2021/2022, no jogador do Santa Clara com mais presenças em jogos da I Liga.



O futebolista de 35 anos, que cumpriu a quinta temporada consecutiva nos Açores, totaliza 118 partidas realizadas, superando o registo do ex-médio e antigo capitão de equipa, Paulo Figueiredo, com 97 jogos.



Marco é, ao mesmo tempo, o jogador com mais minutos na I Liga ao serviço dos encarnados de Ponta Delgada, 10472 no total, contra os 8387 minutos do antigo internacional angolano, Figueiredo.

Por via de ter falhado os últimos três jogos do campeonato, na sequência de uma lesão contraída no tendão de Aquiles do pé esquerdo no decorrer da primeira parte do jogo com o Marítimo (jornada 31 disputada no Estádio de São Miguel), Marco acabou por não ser o jogador com mais jogos e minutos da equipa na I Liga na época que finalizou no último fim de semana.



Lincoln, com 2759 minutos, foi o jogador com mais tempo de jogo na equipa, contra os 2520 minutos de Marco. Já em número de jogos, o guardião, que chegou aos Açores na época de 2017/2018, foi o quarto do plantel com 29 partidas, atrás de Rui Costa, Ricardinho e Lincoln, os três com 32 jogos.

Nos 29 jogos em que tomou parte, Marco sofreu 40 golos e foi o quarto guarda-redes mais batido do campeonato. Durante este tempo o jogador, que ainda tem mais dois anos de contrato com o Santa Clara, efetuou um total de 72 defesas, classificando-se em 10.º lugar no ranking da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.