Marcelo visita hoje Bienal do Livro de São Paulo e reúne-se hoje com Lula e Temer

A reunião com Lula da Silva, na residência oficial do cônsul de Portugal em São Paulo, logo de manhã, é o primeiro ponto da intensa agenda de Marcelo Rebelo de Sousa para hoje.

Depois de visitar a Bienal do Livro de São Paulo, segue-se uma reunião com o anterior Presidente do Brasil, Michel Temer, num hotel de São Paulo.

O programa em São Paulo termina com uma receção à comunidade portuguesa, no consulado geral de Portugal.

O Presidente da República viajou de Lisboa para o Rio de Janeiro, onde chegou no sábado para participar numa sessão comemorativa do centenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

Até sábado à noite mantinha-se a dúvida sobre se viaja ou não hoje ao fim do dia de São Paulo para Brasília, para se encontrar com o seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, na segunda-feira.

Jair Bolsonaro anunciou à comunicação social que tinha decidido cancelar o almoço entre os dois, o que justificou com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa se ir encontrar hoje com Lula da Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que aguardava por uma eventual comunicação por escrito do seu homólogo brasileiro a cancelar o convite, feito também por escrito, para esse encontro seguido de almoço no Palácio Itamaraty, em Brasília.

Bolsonaro vai recandidatar-se ao cargo nas presidenciais marcadas para 02 de outubro, às quais Lula da Silva também é candidato.

Esta é a sexta deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República ao Brasil, onde esteve no início de agosto de 2016, seu primeiro ano de mandato, para a abertura dos Jogos Olímpicos, deslocando-se também a São Paulo e Recife nessa ocasião.

Passados cerca de três meses, regressou ao Brasil para a Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em Brasília, entre 31 de outubro e 01 de novembro de 2016.

Em 2017, o Presidente da República esteve novamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, entre 10 e 12 de junho.

No dia 01 de janeiro de 2018, Marcelo Rebelo de Sousa representou Portugal na posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, que o recebeu no dia seguinte no Palácio do Planalto, em Brasília.

No ano passado, entre fim de julho e início de agosto, voltou ao Brasil para a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, onde esteve com os antigos presidentes brasileiros Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, antes de ser recebido por Jair Bolsonaro em Brasília.