Marcelo reeleito com 60,70% dos votos

Quadro completo dos resultados de acordo com as votações divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna – Administração Eleitoral:

Marcelo Rebelo de Sousa - 60,70% - 2.533.799 votos



Ana Gomes - 12,97% - 541.345 votos



André Ventura - 11,90% - 496.583 votos

João Ferreira - 4,32% - 180.473 votos



Marisa Matias - 3,95% - 164.731 votos



Tiago Mayan Gonçalves - 3,22% - 134.427 votos



Vitorino Silva - 2,94% - 122.743 votos

Votos em branco - 1,10% - 47.041 votos



Votos nulos - 0,94% - 39.998 votos

Abstenção - 60,51%