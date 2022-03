Marcelo presente no início de homenagem ao Governo de Balsemão em São Bento

O chefe de Estado chegou pouco antes das 17h00 (menos uma nos Açores) e esteve reunido numa sala do Palacete de São Bento com Francisco Pinto Balsemão e a sua mulher, Mercedes Balsemão, com o antigo presidente do Governo Regional dos Açores Mota Amaral, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Perto das 17h10, saíram, um por um, do interior do edifício para os jardins de São Bento. Marcelo Rebelo de Sousa aproximou-se então de Balsemão, falou-lhe ao ouvido e retirou-se logo de seguida – como tinha feito em julho de 2016, numa cerimónia semelhante, no mesmo local, para assinalar os 40 anos I Governo Constitucional, chefiado por Mário Soares.

A assistir a esta sessão promovida pelo executivo de António Costa, estão, entre outros convidados, os antigos chefes de Estado António Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva, o presidente do PSD, Rui Rio, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e o almirante Silva Ribeiro.

O VII Governo Constitucional – o primeiro de dois chefiados pelo fundador do PSD Francisco Pinto Balsemão – tomou posse a 09 de janeiro de 1981, após a morte de Francisco Sá Carneiro, tendo terminado o seu mandato em 04 de setembro do mesmo ano, há 40 anos.

Francisco Pinto Balsemão liderou depois o VIII Governo Constitucional, que durou até 09 de junho de 1983, que incluiu no cargo de vice-primeiro-ministro o então líder do CDS, Freitas do Amaral, que não fez parte do anterior, por opção pessoal, e em que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desempenhou as funções de secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e de ministro dos Assuntos Parlamentares.