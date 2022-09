Marcelo exprime dor e admiração e deseja felicidades a Carlos III

“Acabado de chegar do Brasil, fiz questão de vir aqui hoje, mesmo no fim de semana, para exprimir em nome do povo português, formalmente, aquilo que à distância, também já tinha feito: a dor, a admiração, a memória das duas visitas de Estado de sua majestade, o impulso que deu às relações entre os dois países e, há poucos meses, o Jubileu, que foi um momento único e inesquecível na vida do nosso aliado mais antigo e com projeção universal”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, na residência oficial do embaixador do Reino Unido em Portugal.

O chefe de Estado assinalou ainda que, com a morte da rainha, “há uma página que se vira”, destacando que mais nenhum estadista teve uma “longevidade e experiência” semelhantes.

Por outro lado, assegurou que, pelas palavras do novo rei, tanto o legado de Isabel II, como a estabilidade estão garantidas.

Marcelo Rebelo de Sousa formulou também votos de que o reinado de Carlos III seja “muito feliz” e “tão bem sucedido” como o anterior.

“Se o for para o Reino Unido, será para todos nós”, concluiu.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.