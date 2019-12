Marcelo considera que atualmente “há mais esperança” para combater problema

“Eu diria que há mais esperança agora do que houve há um ano, há dois anos, há três anos, há quatro anos, porque a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, tem um plano próprio de 400 habitações muito diferentes entre si, mas 400 habitações até 2023”, destacou.

Falando aos jornalistas à margem de uma visita à festa de Natal da Comunidade Vida e Paz, em Lisboa, o Presidente da República assinalou que “no Orçamento [do Estado] para o ano que vem, a verba para sem-abrigo multiplicou-se por 15”.

“Ainda é pouco, mas passou de meio milhão para sete milhões e meio, há aqui um salto significativo. Há um consenso nacional e há uma vontade de vários partidos, de muita gente na sociedade portuguesa de pegar nisto e tratar”, considerou.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, esta é uma resposta política a um problema social” que “está aí”.

“Eu ainda ontem [quinta-feira], quando no meio deste vendaval da depressão Elsa percorri as ruas de Lisboa, vi que muitos [cidadãos sem-abrigo] se abrigavam no metropolitano, muitos tentavam recorrer a abrigos, muitos prolongavam a hora de jantar, começando mais cedo e levando até mais tarde, que foi a pior hora de chuva e de vento ali entre as 18:30 e as 21:30, 22:00”, observou, contrapondo, porém, que “muitos estavam na rua”.

O Presidente da República apontou que “felizmente não havia nenhuma situação dramática”, mas salientou que “dava para perceber o que é essa situação”, tanto para aqueles que, “e com razão, têm razões de preocupação e de queixa”, como para “aqueles que estando na rua, dormindo na rua, vivendo na rua, sofrem”.

“Aqueles que tiveram as casas alagadas, e tiveram bens destruídos, percebem que ainda pode ser pior para aqueles que fazem da rua a sua vida de dia a dia”, vincou.