Marcelo apela a “precauções acrescidas” nas estradas

À saída de uma visita que fez esta tarde à associação Raríssimas, na Moita, distrito de Setúbal, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre os números da operação da GNR "Natal Tranquilo".

"Aqui o apelo que há a fazer aos portugueses - é um período longo este porque é um fim de semana longo - é que se beberem não conduzam e peçam a alguém, a [um] familiar, que conduza, que beba um bocadinho menos", pediu.

O Presidente da República quer, por isso, que os portugueses "tenham precauções acrescidas" porque às vezes "o querer-se chegar depressa demais faz perder a vida num minuto ou ter um acidente que é dispensável".

"Um Feliz Natal para todos. Vamos vivê-lo hoje e amanhã ainda, mas com algum cuidado em termos de circulação no país", insistiu.

A operação "Natal Tranquilo" registou no terceiro dia, no domingo, 190 acidentes na estrada, que resultaram em cinco mortos e três feridos graves, elevando para 12 as vítimas mortais desde o início da operação, disse hoje fonte da GNR à Lusa.

Desde as 21:00 de sexta-feira, a operação da GNR registou pelo menos 830 acidentes que resultaram em 12 mortos e 21 feridos.

No domingo, segundo os dados provisórios da GNR, os acidentes rodoviários mortais tiveram lugar nos concelhos de Trofa, Rio Maior, Ovar, Almodôvar e Arcozelo (Ponte de Lima).

A GNR tem em curso desde as 21:00 de sexta-feira e até quarta-feira a Operação "Natal Tranquilo”, que prevê o reforço do patrulhamento e da fiscalização nas vias com maior tráfego nesta altura do ano no país.

A operação conta com a participação de mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.