Marca Açores faz cinco anos em janeiro e quer continuar a valorizar produtos e serviços

Em entrevista à agência Lusa, Marisa Toste, administradora da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), a entidade gestora da Marca Açores, garante que em 2020, no quinto aniversário da marca, haverá uma continuidade do "valorizar e diferenciar" das empresas e serviços nela registados.

"O grande objetivo é, e continua a ser, o de dar visibilidade aos Açores mas com uma estratégia muito clara de valorização e diferenciação dos nossos produtos e serviços, e assim permitir o aumento de vendas", frisou a responsável.

Com as empresas a venderem mais, é possível "consolidar mercados, ganhar novos mercados, as empresas ganham competitividade e são criados mais empregos" numa sociedade "mais açoriana e mais justa".

Para 2020, a Marca Açores quer incentivar as empresas a usar fundos do Governo Regional para certificar os seus produtos, uma matéria que poderá levar a uma maior valorização em setores como a carne, os laticínios ou as bebidas.

O reforço do "investimento no digital" foi outra das medidas sinalizadas por Marisa Toste à agência Lusa.

A Marca Açores abarca produtos mas também serviços, nomeadamente na área do Turismo, e o selo da marca é uma "forma simples e rápida de identificar" a autenticidade do que é oferecido aos clientes.

O centro comercial Colombo, em Lisboa, apresenta no final do mês a 3.ª edição do "Taste Azores", que pretende mostrar o que de melhor se pode encontrar na região, num evento trazido à capital pela SDEA.

Impulsionada pelo executivo regional, a Marca Açores pretende assumir-se como uma marca global de referência, uma marca territorial que identifique a oferta dos Açores quer ao nível da promoção turística, quer ao nível da divulgação dos seus produtos e serviços.

A natureza, o elevado valor ambiental o arquipélago e a diversidade e exclusividade natural são elementos que a marca tem promovido.