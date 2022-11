Mais dois títulos nacionais para Gonçalo Rodrigues

O piloto micaelense Gonçalo Rodrigues, do Clube Náutico de Lagoa, juntou, no passado fim de semana, no distrito de Castelo Branco, mais dois títulos de campeão nacional de jet ski ao seu já longo e vasto palmarés de conquistas a nível regional, nacional e internacional.



Em Vila Velha de Rodão, o piloto açoriano apenas não fez o pleno nas três classes que disputou porque no segundo dia, e na derradeira manga da classe GP1, um erro na partida obrigou-o a partir do último lugar, tendo o segundo lugar final não sido suficiente para alcançar o título nacional na categoria rainha da modalidade.



Para os Açores Gonçalo Rodrigues trouxe na bagagem os títulos nacionais nos escalões de Ski GP3 e Ski GP2, passando a totalizar 14 títulos de campeão nacional alcançados.



As derradeiras duas provas do Nacional afiguravam-se exigentes para o piloto, uma vez que no sábado teve de enfrentar seis mangas nos três escalões.

No final do dia o saldo foi bastante positivo, já que a vitória em todas as mangas possibilitou a conquista dos títulos atrás referidos.



No último dia, domingo, as atenções estavam centradas no GP1, mas os azares perseguiram a prestação do atleta.



Na primeira manga uma penalização atirou-o para a terceira posição, enquanto o segundo lugar obtido na terceira manga (tinha ganho a segunda) não foi suficiente para o título.



Gonçalo Rodrigues faz “um balanço muito positivo” à temporada de 2022, já que conquistou um título mundial, um título de vice-campeão mundial, foi vencedor de uma prova do Campeonato da Europa em Portugal, conseguindo ainda mais dois títulos de campeão nacional e ainda sagrar-se vice-campeão nacional em Ski GP1.