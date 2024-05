Mais de metade dos desempregados no fim de 2023 sem emprego no 1º trimestre deste ano

Segundo as “Estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho”, do total de pessoas que estavam desempregadas no quarto trimestre de 2023, 56,4% (200,0 mil) permaneceram nesse estado no primeiro trimestre de 2024, 25,9% (91,8 mil) transitaram para o emprego e 17,7% (62,8 mil) transitaram para a inatividade.

Já do total de pessoas que estavam empregadas no quarto trimestre de 2023, 96,5% (4.805,8 mil) permaneceram nesse estado no primeiro trimestre de 2024, enquanto 1,7% (83,4 mil) transitaram para o desemprego e 1,8% (91,3 mil) passaram para a inatividade.