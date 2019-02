Mais de 600 idosos passam uma tarde diferente no Baile de Carnaval no Coliseu Micaelense

Foram mais de 600 os idosos que, durante a tarde desta sexta-feira, se deslocaram ao Coliseu Micaelense para passar uma tarde diferente de dança, alegria e boa disposição no já tradicional Baile de Carnaval Sénior, que a Câmara Municipal de Ponta Delgada promove todos os anos.

Os idosos das instituições de acolhimento de seniores das 24 freguesias do concelho de Ponta Delgada fizeram-se acompanhar pelos respetivos monitores, presidentes de Junta e colaboradores da Divisão de Desenvolvimento Social da Autarqui, adianta nota de imprensa da autarquia.







O tema do baile deste ano do Baile de Carnaval Sénior foi “A Festa das Guloseimas”.







Como habitualmente, não faltaram as tradicionais malassadas.





Coordenada pela Divisão de Desenvolvimento Social, a iniciativa, que contou com a presença da vereadora da Ação Social, Maria José Duarte, em representação do presidente José Manuel Bolieiro, visou, uma vez mais, dinamizar uma tarde de alegria e boa disposição aos seniores do concelho de Ponta Delgada.





Durante o Baile de Carnaval Sénior, foram realizados dois concursos subordinados aos temas “A Melhor Fantasia Individual” e “A Melhor Fantasia de Grupo”.







As três mais votadas pelo júri foram premiadas, sendo que as melhores fantasias de grupo foram as das freguesias de Santo António (1º lugar), Candelária (2º lugar) e São Vicente Ferreira (3º lugar).