Mais cinco mortes e 694 casos em Portugal

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, há menos nove pessoas internadas em enfermaria face a quinta-feira, sendo agora 486, e há 128 doentes com Covid-19 nos cuidados intensivos.

O número de contatos em vigilância aumentou 690, fazendo subir este número para 16.872.

De acordo com o relatório da situação da pandemia no país, foram dadas como recuperadas mais 628 pessoas, relativamente a quinta-feira, que totalizam 783.523 desde o início da pandemia, e foram registados mais 61 casos ativos, totalizando 25.900.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados em Portugal 826.327 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, e morreram 16.904 pessoas.

A maioria dos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (234) foi na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram infetadas 313.262 pessoas.

Na zona Norte, foram registados mais 220 casos (332.013 no total), na região Centro mais 69 (117.664 desde março de 2020), no Algarve 73 novos casos (total de 21.054), no Alentejo 37 (29.314).