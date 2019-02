A maioria das vagas (87) vão surgir no concelho de Ponta Delgada, estando as restantes previstas no concelho da Lagoa. Segundo os dados disponibilizados pela Secretaria Regional da Solidariedade Social, a nova estrutura da Casa do Povo dos Arrifes, cuja obra está em curso e tem conclusão prevista para o fim de 2019, vai permitir criar 30 vagas.





Ler mais na edição imprensa desta terça-feira, 19 fevereiro 2019, do jornal Açoriano Oriental