Mais 82 mortes e 4.720 novos casos nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.181 pessoas, menos 25 do que na terça-feira, das quais 486 em cuidados intensivos, menos 20.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.815 mortes e 358.296 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 68.762, mais 957 em relação a terça-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 74.290 contactos, menos 282 relativamente a terça-feira.

O boletim revela ainda que 3.681 casos foram dados como recuperados.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 283.719 pessoas.

Das 82 mortes das últimas 24 horas, 35 ocorreram na região Norte, 30 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (2.182), totalizando 187.065 casos e 2.759 mortes desde março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 1.375 novos casos, contabilizando-se até agora 115.928 casos de infeção e 2.007 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 840 casos, num total de 38 .147, e 808 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 177 casos, totalizando 8.242 infeções e 153 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 94 novos casos, somando 6.318 infeções e 62 mortos.