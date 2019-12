“Maior envolvimento dos cidadãos nos desafios ambientais depende das respostas às suas necessidades diárias”

Vasco Cordeiro falava em Paris, onde participou na sessão 'Promover o Compromisso', no âmbito do Global Positive Forum, promovido pelo Institut de l’Économie Positive.





Segundo disse, citado em nota, uma das soluções passa, assim, por um maior “empenhamento dos cidadãos nas estratégias e nas políticas de resposta a estes desafios, cabendo às instituições públicas promover a transparência, através da partilha da informação sobre as decisões que são tomadas nestas matérias”.





Nesse sentido, o presidente do executivo apontou o exemplo da ilha do Corvo, onde a população decidiu criar uma área de restrição de pesca, que “não foi imposta e que não resultou de regulamentos ou da lei”.





“Se quisermos ter cidadãos mais empenhados, em primeiro lugar, temos de ter em conta as suas necessidades diárias. Se quisermos discutir as alterações climáticas, temos de as relacionar com a vida das pessoas que são afetadas por estes fenómenos”, sublinhou.