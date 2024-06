Mafama, Calema e Starlight no festival do Chicharro em julho

Segundo divulgou a autarquia da Povoação, além do Pedro Mafama, dos Calema, que estão a comemorar 15 anos de carreira, e dos Starlight que são banda da casa deste festival, fazem também parte do cartaz oficial os Karetus, os Ronda da Madrugada, o Deejay Telio, Engle, Cisco Bottle, Antoine C, André N, Rudinho e os Anos 2000.

A organização sublinha que se trata de um cartaz que se destaca pela diversidade de artistas que animarão a XXXIII edição do Chicharro, na freguesia da Ribeira Quente, na ilha de São Miguel.