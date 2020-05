Madeira sem novos casos pelo 8.º dia consecutivo e mais 4 recuperados

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje em comunicado pela autoridade de saúde regional, os novos quatro casos recuperados são duas pessoas residentes no concelho do Funchal e outros dois em Câmara de Lobos, o que totaliza um total de 59 situações de recuperação.

Neste momento, existem 31 casos de infeção ativos no arquipélago que estão a ser seguidos pelas autoridades de saúde, mas não têm “necessidade de cuidados hospitalares”, menciona.

A Região Autónoma da Madeira reportou um total de 1.518 casos suspeitos de covid-19, sendo que 1.418 deram resultados negativos.

Também ainda estão a ser acompanhadas 326 pessoas em vários concelhos, das quais 253 em vigilância ativa e 73 em auto vigilância, refere a mesma nota.

Sobre a realização de testes, o IASAUDE aponta que, em 13 de maio, foram efetuados 82 a “doentes internados ou sujeitos a procedimentos de diagnóstico e terapêutica no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal”, tendo o laboratório desta unidade de saúde processado um total de 1.639 amostras neste grupo de pessoas.

Também foram feitas 151 colheitas em estruturas residenciais de pessoas idosas neste mesmo dia e “todas tiveram resultado negativo”, afirma, atingindo neste setor as 2.049 análises.

A autoridade de saúde da Madeira indica que, em termos de cumulativo, a região processou até agora 6.745 testes à covid-19 no laboratório de patologia do Serviço Regional de Saúde, abrangendo 5.991 utentes.

A Madeira é a única região do país onde não se registou qualquer morte devido ao novo coronavírus, até ao momento.