Madeira sem doentes hospitalizados registou oito novos casos

“São 76 os casos ativos, dos quais 16 são importados e 60 são de transmissão local”, lê-se no boletim diário sobre a situação epidemiológica na Madeira.

A Direção Regional da Saúde (DRS) acrescenta que, “relativamente ao isolamento dos casos ativos, a assinalar que zero pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça”.

No documento complementa que “13 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio”.

A autoridade regional da saúde indica que hoje “há a reportar oito novos casos por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 9.668 casos confirmados de covid-19”.

Destes novos doentes, menciona que três são importados (um do Brasil, um da região Norte e um da região de Lisboa e Vale do Tejo), sendo os outros cinco de transmissão local.

No boletim ainda é indicado que estão a ser avaliadas pelas autoridades de saúde “um total de 52 situações, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas”.

A DRS menciona que estão em situação de vigilância ativa de contactos de casos positivos 377 pessoas, além de 22.031 viajantes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Sobre as recuperações, a autoridade regional salienta que hoje estão identificados mais sete casos, contabilizando a Madeira 9.519 doentes curados da doença.

A Madeira mantém um total de 73 óbitos associados à covid-19.

Por seu turno, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atribuiu hoje 16 casos à Madeira, adiantando que esta região soma 9.938 infeções e 70 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) ainda anunciou que recebeu hoje mais 7.000 vacinas da farmacêutica Janssen, o que “permite dar continuidade à campanha de vacinação regional contra a covid-19”.

Hoje, pelas 19:30 horas, o contador ao minuto da Madeira indicava que já tinham sido administradas cerca de 224 mil vacinas aos residentes da região.

O Governo Regional indicou hoje igualmente que o SESARAM “está proceder à integração dos registos vacinais na base de dados do Serviço Nacional de Saúde, em articulação com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), garantindo a validação dos registos” para permitir o acesso ao Certificado Digital Covid-19 da União Europeia aos residentes neste arquipélago.

Este certificado entrou em vigor em 01 de julho e a sua emissão é da responsabilidade dos SPMS.

Um utente que pretenda obter o seu certificado, deve aceder ao portal do SNS24 (https://www.sns24.gov.pt/certificado-digital-covid/#aceder), menciona.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.108 pessoas e foram confirmados 884.442 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.