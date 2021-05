Madeira registou mais uma morte e 13 novos casos

“[Hoje] temos a informar o falecimento de uma doente com Covid-19”, lê-se numa nota divulgada pelo gabinete do secretário da Saúde da Madeira.

Na nota é referido que a mulher tinha 90 anos, com “comorbilidades associadas”, e estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, “proveniente de um lar de idosos”.

Com esta morte, a Madeira “contabiliza até à data, um total de 72 óbitos associados à covid-19”, é ainda referido.

A última morte associada à Covid-19 na Madeira tinha ocorrido em 27 de março.

No boletim diário, a Direção Regional de Saúde indica que, nas últimas 24 horas, foram identificados 13 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais 16 doentes recuperaram da doença.

Assim, existem atualmente 263 casos ativos de Covid-19 na região.

“A região passa a contabilizar 9.400 casos confirmados de Covid-19” desde o início da pandemia, lê-se ainda no boletim epidemiológico divulgado pela autoridade de saúde do arquipélago.

No documento, a DRS refere que, dos novos casos, dois são importados (um da região Norte e outro da Polónia) e 11 são de transmissão local, na sua maioria associados a contactos de casos positivos.

Sobre as 263 situações ativas, a DRS adianta que “18 são casos importados e 245 de transmissão local”, encontrando-se estas pessoas a cumprir isolamento.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal estão internados 11 doentes, dos quais dois na Unidade de Cuidados Intensivos e nove nas Unidades polivalentes dedicadas à covid-19.

Outras 18 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

As autoridades de saúde do arquipélago estão a avaliar 70 situações “relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras”, acrescenta a DRS.

Em vigilância ativa de contactos positivos estão 750 pessoas nos vários concelhos da Madeira e Porto Santo, enquanto 15.980 viajantes estão a ser acompanhados através da aplicação ‘MadeiraSafe’.

No que diz respeito a doentes recuperados, a DRS salienta que totalizam 9.065 casos desde março de 2020.