Madeira regista uma morte e 101 novos casos nas últimas 24 horas

Relativamente ao óbito, trata-se de uma doente de 78 anos, com comorbilidades associadas, que estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, informa a DRS.

Dos 101 novos casos, três importados e os restantes 98 são de transmissão local, de acordo com o boletim epidemiológico diário, que acrescenta que há hoje mais 68 doentes recuperados.

A Madeira passa, assim, a contabilizar 651 casos de covid-19 ativos, dos quais 37 são importados e 614 de transmissão local.

No que diz respeito aos internamentos, a região regista hoje 61 doentes hospitalizados, dos quais cinco encontram-se na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Há também 46 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

"No total, há 380 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem", acrescenta a DRS.

Estão também a ser acompanhados 497 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 29.321 viajantes com recurso à aplicação "Madeira Safe".

A Madeira regista desde o início da pandemia 13.518 casos confirmados de covid-19, 12.771 recuperações e 96 óbitos associados à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS atribui hoje à região 91 novos casos e uma morte associada à covid-19, pelo que a Madeira, segundo estas contas, totaliza 14.222 infeções e 89 mortes devido à doença desde março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.393 pessoas e foram contabilizados 1.136.446 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o “elevado número de mutações” pode implicar maior infecciosidade.