Madeira regista 21 novos casos e 105 situações ativas

Hoje, “há a reportar 21 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 11.694 casos confirmados de covid-19” desde o início da pandemia, lê-se no boletim epidemiológico divulgado pela Direção Regional da Saúde (DRS).

No mesmo documento é referido que, dos novos casos, 18 são de transmissão local e três importados, sendo um do Reino Unido, outro da Costa Rica e o terceiro dos Estados Unidos da América.

A DRS adianta que a região tem 105 casos ativos, dos quais 17 são casos importados e 88 são de transmissão local.

Acrescenta que estes infetados estão a cumprir isolamento, encontrando-se quatro internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, um das quais na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19.

Outros 19 estão em isolamento numa unidade hoteleira dedicada e os restantes permanecem em alojamento próprio, menciona.

No boletim é também indicado que as autoridades de saúde do arquipélago estão a apreciar 47 situações “relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região”.

Em vigilância ativa de contactos de casos positivos estão 277 pessoas, além de 36.268 viajantes que chegaram à região com recurso à aplicação MadeiraSafe.

No que diz respeito a doentes recuperados, a DRS destaca que atingem um total de 11.514, tendo sido dados como curados hoje mais sete doentes.

A Madeira mantém desde 01 de agosto o mesmo número de óbitos associados a esta doença, ascendendo a 75 as vítimas mortais.