Madeira quer exportar 40 toneladas de anona usando avião cargueiro - Governo Regional

O presidente do Governo Regional da Madeira disse este domingo que a região pretende exportar este ano 40 toneladas de anona, fruto tropical de “excelência” produzido na região, recorrendo à utilização do avião cargueiro.

“Estamos a iniciar um novo ciclo na anona”, disse Miguel Albuquerque na 28.ª edição da Festa da Anona que decorre na freguesia do Faial, concelho de Santana, no norte da ilha.

O governante madeirense destacou a importância da inauguração do novo centro de processamento da anona para exportação, em fevereiro, no mercado de Santana, antevendo a exportação “neste primeiro ano, através do avião cargueiro, de cerca de 40 toneladas deste fruto”.

Miguel Albuquerque apontou que a ideia é “manter bons preços” e “continuar a incentivar a produção deste fruto”.

O presidente do Governo Regional adiantou que, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM), foram aprovados 28 projetos para a produção da anona, mencionando a boa recetividade que este fruto tem nos mercados espanhol e nacional.

“Temos condições para melhorar produção da anona”, salientou, complementando que tanto o mercado local como o de exportação “podem ser alargados”.

A Festa da Anona conta com a participação de 550 produtores.