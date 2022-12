Madeira fecha 2022 em “plena recuperação” e insiste na luta pela autonomia

“Os valores de referência que temos para a maioria dos setores – turismo, imobiliário, construção civil, restauração, alojamento local, empresas tecnológicas – vão ser superiores àqueles crescimentos que se tinham verificado em pré-covid-19, ou seja, em 2019”, disse.

Miguel Albuquerque, que lidera o executivo de coligação PSD/CDS-PP, falava na inauguração da via expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge, no concelho de Santana, na costa norte da ilha da Madeira, uma infraestrutura rodoviária que custou 35,1 milhões de euros.

“Este ano, vamos fechar o ano com plena recuperação da nossa economia”, garantiu o governante insular, falando para a população da freguesia do Arco de São Jorge, depois de ter percorrido a pé os cerca de quatro quilómetros do novo troço viário, que constitui uma alternativa substancialmente mais rápida, curta e segura face à antiga estrada regional.

“Tudo isto acontece porque há condições no quadro da autonomia política que conquistámos”, disse Miguel Albuquerque.

“Se um dia perdemos o direito de seguirmos o nosso destino, nós [os madeirenses] vamos voltar para o passado, porque ninguém vai realizar por nós aquilo que nos compete”, acrescentou.

O presidente do Governo Regional salientou ainda ser “importante continuar sempre a lutar e a combater pela autonomia política”, considerando que “autonomia política foi um instrumento decisivo para o desenvolvimento da Madeira.”

Miguel Albuquerque destacou, por outro lado, a recuperação económica da região no período pós-pandemia de covid-19 e indicou, embora sem referir valores, que o Produto Interno Bruto (PIB) regional vai atingir este ano o “maior volume” de sempre.

Além disso, continuou, a taxa de empregabilidade é a maior desde 2009, abrangendo 125 mil residentes, numa população de 251 mil habitantes.

“Temos uma nova crise no horizonte, temos uma crise energética, temos uma crise inflacionária, derivado a circunstâncias exógenas, que é a guerra na Ucrânia”, alertou.

O chefe do executivo madeirense disse, no entanto, que o Orçamento da Região para 2023, no valor global de 2.071 milhões de euros, contempla vários pacotes de apoio às famílias e empresas, nomeadamente através de redução de impostos que vão beneficiar cerca de 80% dos contribuintes.