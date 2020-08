Madeira com mais cinco casos

"Há cinco novos casos positivos a reportar, tratando-se de cinco viajantes, sem relação entre si, que se encontravam em estudo pelas autoridades de saúde. Das situações reportadas ontem [domingo], duas não se confirmaram", refere o boletim epidemiológico sobre a situação no arquipélago da Madeira.

Na nota, o IASAÚDE adianta que existem mais dois casos suspeitos que aguardam resultados laboratoriais.

Aquela entidade salienta que "foram identificadas, no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, mais duas situações que se encontram em análise pelas autoridades de saúde", estando em curso investigações epidemiológicas e análises laboratoriais estão em curso.

"Até ao dia 03 de agosto, estão contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.575 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.459 não se confirmaram" refere o boletim.

No total, a região registou, até à data, 116 casos confirmados de covid-19, dos quais 98 são casos recuperados e 18 são casos ativos.

De acordo com este organismo, os 18 casos ativos consistem em 15 casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira e três casos de transmissão local.

"São 14 as pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, três encontram-se em isolamento no respetivo domicílio e uma ficará hospitalizada na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à Covid-19", adianta.

À data, 15.731 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, estando 6.908 destas pessoas em vigilância ativa.

No que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na região, foram processadas 46.867 amostras (até ao fim do dia 02/08/2020).