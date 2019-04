Madalena foi considerado o melhor concelho da ilha do Pico e o sexto dos Açores

Considerado o melhor município da ilha do Pico, na análise global das áreas referentes aos negócios, turismo e qualidade de vida, a Madalena distinguiu-se ainda como o quarto melhor Concelho de toda a região para investir.

O concelho da Madalena foi considerado o melhor da ilha do Pico e o sexto melhor dos Açores, de acordo com a análise da consultora internacional Bloom Consulting, que avaliou o desempenho dos 308 municípios portugueses, ao longo do ano de 2018, em três áreas fundamentais, o turismo, os negócios e a qualidade de vida.





De acordo com nota de imprensa a Madalena vive um "tempo de revolução cultural, económica e turística sem precedentes em toda a sua história, agora reconhecido também neste importante ranking de city brand. Efetivamente, a notável evolução do município, ao longo dos últimos anos, é incontestável".





A par dos dados económicos, turísticos e relativos à qualidade de vida, o estudo teve como principal variável de análise, as pesquisas feitas online pelos cibernautas e ainda a presença de cada município na esfera digital.