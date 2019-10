Madalena acolhe convívio intermunicipal de futsal

O jogo, que coloca frente a frente a equipa do município da Madalena e a do município de Grândola, será disputado no Pavilhão da Escola Cardeal Costa Nunes.



Sendo a atual campeã do convívio nacional de futsal intermunicipal, a equipa da autarquia participa pelo segundo ano consecutivo na prova dinamizada com o intuito de promover um intercâmbio entre edilidades, com fair-play desportivo e a permuta de roteiros turísticos.