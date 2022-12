Macron e Zelensky falam por telefone para preparar conferência de terça-feira

"Discutimos, com o Presidente Zelensky, a organização das conferências que a França irá acolher na terça-feira: primeiro, a conferência internacional de ajuda para apoiar a Ucrânia durante o inverno; e, em segundo, a conferência com empresas francesas que irão ajudar na reconstrução do país", escreveu hoje Emmanuel Macron, na rede social Twitter.

"A Ucrânia pode contar com o apoio da França pelo tempo que for necessário para recuperar totalmente sua soberania e integridade territorial", acrescentou o Presidente francês.

Também Volodymyr Zelensky deu conta desta conversa telefónica, através da mesma rede social.

"Sincronizámos as nossas posições antes da cimeira virtual do G7 e da conferência de apoio a Paris. Discutimos a implementação do nosso plano de paz em 10 pontos, a cooperação na defesa e estabilidade energética", escreveu Zelensky no Twitter.

O Presidente ucraniano fará uma intervenção por vídeo durante a conferência de terça-feira "pela resiliência e reconstrução da Ucrânia", enquanto o seu primeiro-ministro estará presente.

De acordo com o Eliseu, participam "chefes de Estado, chefes de governo e ministros" de 47 países, assim como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

A conferência acontece na sequência das declarações de Macron que sublinhou, no início deste mês, que seria necessário dar "garantias" à Rússia para encontrar um bom equilíbrio, uma vez terminada a guerra na Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse na sexta-feira que será necessário um acordo "em última instância" para pôr termo ao conflito com Ucrânia, manifestando dúvidas sobre a "confiança" que Moscovo pode, segundo ele, conceder aos seus interlocutores.

Zelensky propôs-lhe, em meados de novembro, um plano de paz de 10 pontos, desde a integridade territorial até o destino dos prisioneiros, incluindo a segurança alimentar na Ucrânia.

Macron anunciou no início deste mês que falaria "em breve" com Putin, em particular sobre questões de segurança à volta do "nuclear civil" na Ucrânia.