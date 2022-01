Lurdes Alfinete quer lançar o programa ‘Gratidão’

Lurdes Alfinete, que falava após reunir com a direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, disse que “não basta estar permanentemente a louvar os bombeiros e a sua importância. É preciso criar medidas práticas e efetivas, que compensem de alguma forma as pessoas que avançam para esta nobre missão”.





Por isso, “queremos criar o programa ‘Gratidão’, que prevê a isenção do IMI, a criação de um seguro de saúde e o desconto em taxas e licenças camarárias, um contributo que a câmara municipal pode e deve dar a estes cidadãos”, explicou Lurdes, citada em nota.





Para a candidata do PS, criar estes apoios individuais “não implica acabar com os protocolos estabelecidos com a associação, muito pelo contrário, podendo inclusive ser estudada a sua melhoria, no âmbito da Proteção Civil Municipal”.





Relativamente ao quartel da Lomba da Maia, que não se encontra em pleno funcionamento, Lurdes Alfinete defendeu que “a câmara municipal pode estabelecer um protocolo específico, que permita suportar o número de efetivos necessário para mantê-lo em funcionamento. Para além da mais rápida resposta de socorro, a abertura do quartel da Lomba da Maia valoriza uma estrutura, permite o apoio a outros concelhos e renova toda uma comunidade que se revê naquele espaço e se orgulha dos seus bombeiros”.