Lurdes Alfinete quer envolver "todos" em projetos para Ribeira Grande

"Esta é uma candidatura apostada nas pessoas e nos projetos. Estamos numa fase de recolha de contributos, porque acreditamos verdadeiramente que as pessoas devem ser todas chamadas para expressarem as suas ideias e opiniões nas matérias que realmente importam para as 14 freguesias do concelho da Ribeira Grande", disse hoje a candidata, em declarações à agência Lusa.

Lurdes Alfinete, de 43 anos, professora de Português, defende que é preciso "valorizar" o concelho da costa Norte, da ilha de São Miguel, e a população "numa ótica de proximidade".

"Queremos ouvir as pessoas, construir um futuro conjunto. É uma situação que nos move", frisou a antiga presidente da junta de freguesia de Matriz, cargo que desempenhou entre 2009 e 2013.

Tendo como ‘slogan’ “orgulho na Ribeira Grande”, a candidatura do PS/Açores destaca que se trata de um concelho que "mais potencial tem de crescimento no contexto da ilha de São Miguel e provavelmente da Região".

"A Ribeira Grande é um bom sítio para se viver e essa qualidade de vida passa pela atuação em áreas concretas, desde logo a área ambiental, turística e de ordenamento com a retoma e conclusão da frente mar, reforço das bacias de retenção, economia e a resposta social às famílias", nomeadamente para aquelas afetadas por "algumas situações de precariedade", elencou Lurdes Alfinete.

A candidata foi Adjunta para a Educação, Cultura e Assuntos Sociais na Câmara de Ribeira Grande entre 2007 e 2013.

Lurdes Alfinete preconiza ainda para a Ribeira Grande a criação de uma escola agroalimentar numa lógica da "valorização da excelência das produções" do concelho, mas também para "a formação dos produtores" na área da bovinicultura, horticultura, fruticultura, apicultura, entre outros.

De 2013 a 2017 Lurdes Alfinete foi vereadora não executiva na autarquia, eleita pelo Partido Socialista, e é deputada à Assembleia Municipal da Ribeira Grande desde 2017.

O atual presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, o social-democrata Alexandre Gaudêncio será novamente candidato à autarquia.

Foi eleito pela primeira vez em 2013, aos 30 anos, com 52,6% dos votos, derrotando o então presidente do município, o socialista Ricardo Silva, que concorria a um terceiro mandato (39,6%).

Nas eleições autárquicas de 2017, Alexandre Gaudêncio foi reeleito com 69,9% dos votos, ficando à frente do candidato socialista Fernando Sousa, que obteve 27,1%.

Atualmente, além de Alexandre Gaudêncio como presidente, fazem parte do executivo da Câmara Carlos Anselmo, como vice-presidente, Filipe Jorge e Cátia Sousa, como vereadores a tempo inteiro, e Eunice Sá como vereadora em regime de não permanência, todos eleitos pelo PSD.

Pelo PS, integram o executivo Carlos Silva e Miguel Sousa.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro, mas a data ainda não foi anunciada.