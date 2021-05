Lurdes Alfinete considera requalificação de estradas e ampliação do cemitério como prioridades para o Pico da Pedra

Lurdes Alfinete falava após uma reunião com o executivo da Junta de Freguesia do Pico da Pedra e após um visitas aquela freguesia, no passado fim-de-semana.





Segundo comunicado, a iniciativa decorreu no âmbito do ‘Roteiro das Freguesias’ que o PS/Ribeira Grande está a desenvolver e que consiste em percorrer as 14 freguesias do concelho e reunir com todos os executivos de Junta de Freguesia.





Lurdes Alfinete entende que, caso venha a ser escolhida pelos ribeiragrandenses para liderar os destinos do concelho, este “caminho de proximidade com as pessoas é fundamental e deve ser uma constante, ao longo do mandato”, disse citada na nota.





A candidata do PS considerou que o Pico da Pedra é uma “freguesia urbana”, que “tem muito para dar em várias frentes, concretamente na área cultural, no trabalho que é desenvolvido pelas suas instituições e nos serviços”.





Lurdes Alfinete considerou que o executivo da Junta de Freguesia do Pico da Pedra - suportado pelo PS - tem “desenvolvido um bom trabalho ao longo dos últimos quatros anos em prol da população e da Ribeira Grande”, sendo por isso “merecedor de um novo voto de confiança”.





A candidata do Partido Socialista visitou, ainda, o local do futuro Parque de Multiatividades, no Caminho das Giestas, o parque de atividades Susana Maria Carreiro Moniz, classificando o projeto como “uma pretensão maravilhosa para esta Junta de Freguesia”.





A este respeito, Lurdes Alfinete destacou todo o trabalho desenvolvido até ao momento, realçando que nesta fase “o projeto já está finalizado pela Junta de Freguesia, faltando agora apenas a licença camarária da Câmara Municipal para avançar para a fase de obra”.





“Mais uma vez verifiquei que o Pico da Pedra se encontra num bom rumo, o que só vem comprovar que o PS é um partido sólido, confiável e pronto para desenvolver um excelente trabalho em prol da Ribeira Grande”, finalizou a candidata.