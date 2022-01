Lurdes Alfinete apresenta proposta de Plano de Mobilidade para a Ribeira Grande com rede de minibus

Segundo comunicado, a candidata explicou que a proposta abrange seis eixos fundamentais, “com destaque para a rede de minibus da Ribeira Grande, constituída por quatro linhas e que será operacionalizada por 12 viaturas elétricas”, frisando que a ideia é “facilitar a circulação de pessoas pela malha urbana, mas não só, reforçando também ligações entre toda a zona nascente e o centro. Pessoas a circular significa mais valor para o comércio local, os restaurantes e os serviços. Significa uma Ribeira Grande acessível, atrativa e com vigor económico”.





Uma das apostas da candidata será, igualmente, “reforçar a segurança e a vigilância dos parques de estacionamento gratuitos já existentes, designadamente em frente ao Mercado da Ribeira Grande, no Passal, na antiga PSP, no Passeio Atlântico e no Estádio Municipal”.





“Estes são parques de estacionamento que já existem e que se encontram subaproveitados porque as pessoas não têm confiança para lá deixar o seu carro durante um dia inteiro e circular pela malha urbana”, realçou a candidata do PS.





Lurdes Alfinete disse, ainda, que a componente ambiental do projeto, que apostará em viaturas elétricas, vai “permitirá reduzir diariamente a emissão de gases com efeito estufa, como o CO2, melhorando em simultâneo a qualidade do ar que respiramos”.





A complementaridade de serviços pelos transportes particulares de táxis, que assegurarão serviços exclusivos “ponta a ponta” com os idosos e a continuidade das entregas ao domicílio; a conclusão do Passeio Atlântico para reforçar a fluidez do trânsito e a mobilidade suave; o lançamento da obra do caminho da Tondela; e a criação de uma Rede Municipal de Carregamento de Viaturas Elétricas são outras medidas que integram a proposta de Plano de Mobilidade para a Ribeira Grande com Rede de Minibus.