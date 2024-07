Lula diz ser "triste para a Argentina" ausência de Milei na cimeira do Mercosul

“Quem perde não comparecendo não são os que vieram, é quem não veio. Quem não veio desaprende um pouco, não sabe o que está acontecendo”, frisou Lula da Silva, à margem da cimeira que decorreu na segunda-feira em Assunção, no Paraguai.

"Se o Presidente participa ou não, não interessa, o fato é que o povo da Argentina precisa do Mercosul", sublinhou, citado pelo portal G1.

Além disso, Lula da Silva criticou a participação de Milei num encontro da ultradireita organizado pela família do ex-Presidente Jair Bolsonaro no último fim de semana no sul do Brasil, no qual Milei criticou o socialismo, mas evitou mencionar explicitamente o chefe de Estado brasileiro.

"No final das contas, o Presidente da República perder tempo fazendo uma coisa de extrema-direita é tão desagradável, antissocial, é tão antidemocrático. Não entendo o que as pessoas ganham participando nisso", considerou Lula da Silva.

Assunção acolheu na segunda-feira a reunião semestral deste grupo sul-americano, da qual participaram os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do Uruguai, Luis Lacalle Pou, da Bolívia, Luis Arce, e o paraguaio, Santiago Peña.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Argentina, Diana Mondino, participou em nome do Presidente do país.

Milei cancelou a presença na reunião de Assunção, em que estavam presentes todos os líderes dos países membros, exceto ele, depois de Lula da Silva ter dito que esperava um pedido de desculpas do argentino pelos insultos proferidos durante a campanha eleitoral, em que o chamou de "corrupto" e "comunista".